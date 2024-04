"Kos" - recenzja filmu. Tak się robi historyczne kino bez nadęcia

Od lat narzekam, że rodzimi twórcy jakoś nie kwapią się, by tworzyć kino gatunkowe - no chyba, że miałby to być ponury kryminał lub romantyczna komedia. Z drugiej strony - trudno im się dziwić. Większość prób kończy się albo połowicznym sukcesem, albo kompletnym fiaskiem. Wszystko przez to, że poszczególne konwencje zazwyczaj wymagają wyższych budżetów, a ich brak trudno jest ukryć. Co więcej, jesteśmy zieloni w realizowaniu tego typu kina w tych niespecjalnie sprzyjających gatunkach - nawet zdolniejsi twórcy mają problem, bo nie mają skąd czerpać inspiracji, nie mają odpowiednich narzędzi i odpowiedniej wiedzy, w końcu: nie mogą liczyć na wsparcie, bo wszyscy wolą inwestować w kolejne „Listy do M”.



No chyba, że twórca nazywa się Paweł Maślona. Człowiek z wizją, który dał nam „Kosa” - jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat.