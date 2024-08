Skyshowtime na wrzesień 2024. Sylvester Stallone wraca z 2. sezonem hitowego serialu

Sylvester Stallone w "Tulsa King" wciela się w podstarzałego gangstera, który po 25 latach odsiadki wreszcie wychodzi na wolność. Jego mocodawcy, zamiast nagrodzić go za lojalność, zsyłają go do jakiegoś wygwizdowa, żeby rozkręcił tam biznes. Nikt nie wierzy, że może mu się to udać, ale on ze swoimi staroszkolnymi metodami przejmuje władzę w tytułowej mieścinie. 1. sezon, jak to zwykle bywa, kończy się cliffhangerem. Co dalej czeka Dwighta Manfrediego?