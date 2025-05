Jeden dekoder, wiele możliwości – poznaj Smart 4K BOX od Vectry

Zamiast kilku urządzeń – jedno, które zaspokaja gusta każdego domownika. Smart 4K BOX sprawdza się zarówno podczas rodzinnych wieczorów z bajkami, jak i samotnych seansów z kinem niezależnym. Rodzice mogą czuć się spokojnie dzięki strefie KIDS i kontroli rodzicielskiej. Treści dostosowane do wieku dziecka? Gotowe. Ochrona przed niepożądanymi materiałami? Zapewniona. A gdy dzieci już zasną, możesz zanurzyć się w bogactwie Vectra VOD – od nowości filmowych po klasyczne hity.



Kanały tematyczne? Masz ich setki – od sportu po dokumenty. Nie musisz oglądać „co leci” – funkcja cofania aż do 7 dni wstecz pozwala oglądać ulubione programy wtedy, gdy masz czas. Chcesz zatrzymać? Przewinąć? Wrócić do najlepszej sceny? Robisz to bez ograniczeń.



A jeśli masz ochotę na coś więcej – dodatkowe pakiety są na wyciągnięcie pilota. „Canal+”, „HBO”, „Eleven”, „Cinemax” i wiele innych – bez logowań, bez infolinii. Wybierasz, klikasz i oglądasz. Tak właśnie działa rozrywka dopasowana do rytmu Twojej rodziny.



Codzienne przeglądanie programu TV odchodzi w zapomnienie. Przejrzysty przewodnik programowy dostępny bezpośrednio z pilota to szybki dostęp do wszystkiego, co warto obejrzeć. Szczegółowe opisy, oceny IMDb, obsada, a także rekomendacje podobnych produkcji – dzięki temu nie tracisz czasu na szukanie. To jak osobisty doradca filmowy dostępny 24/7. Poza tym dekoder nie ogranicza Cię do jednego miejsca. Planujesz wyjazd? Zabierz Smart 4K BOX ze sobą. Działa na terenie całej Unii Europejskiej, więc bez względu na to, czy spędzasz weekend w górach, czy wakacje nad morzem – Twoje centrum rozrywki jedzie z Tobą.



Ta elastyczność to coś, czego brakowało w tradycyjnych dekoderach. Teraz możesz naprawdę korzystać z rozrywki na własnych zasadach – gdzie chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz.



Z telewizją internetową od Vectry nie musisz wydawać fortuny, by cieszyć się rozrywką na najwyższym poziomie. Już w pakiecie Standardowym, dostępnym od 29,99 zł miesięcznie, otrzymujesz aż 56 różnorodnych kanałów – filmowych, rozrywkowych, informacyjnych i dziecięcych. A co najlepsze? Pierwszy miesiąc oglądasz za 0 zł!