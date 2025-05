Wszyscy pytają: kim jest Zorro i co robi w Polsce? Wyjaśniamy

To pierwsze jak dotychczas "związki" tej postaci z Polską. Kim jednak właściwie jest sam Zorro? To fikcyjna postać, której prawdziwe imię i nazwisko to Diego de la Vega. Po raz pierwszy mężczyzna pojawił się w powieści przygodowej "Zorro" wydanej w 1919 roku, napisanej przez Johnstona McCulleya. Opisywany jest jako młody syn szlachcica Alejandro de la Vegi, który na początku XIX wieku powraca z Hiszpanii do znajdującej się pod jej kolonialnymi rządami Kalifornii.



Z biegiem czasu odkrywa panującą w mieście niesprawiedliwość, która skłania go do prowadzenia podwójnego życia - oficjalnego, jako bogacz don Diego de la Vega, a także tego mniej jawnego: zakłada czarną pelerynę, maskę, do ręki bierze szpadę i jako Zorro broni mieszkańców przed uciskiem ze strony lokalnych władz.