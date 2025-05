Zew przygody wzywa na Apple TV+. Czy warto obejrzeć nowy film Guya Ritchiego?

Nic więc dziwnego, że wcielający się w główną rolę John Krasinski nie radzi sobie z dziedzictwem tylu kultowych przecież bohaterów. Choć z ironicznym komentarzem na ustach pakuje się w kłopoty, na awanturniczego archeologa się nie nadaje, bo jest zbyt poważny. Kiedy kradnie dzieła sztuki z mapą do "Fontanny Młodości" jest mu równie dalego do neurotycznego nerda, jak do naukowca mówiącego przypisami, gdy rozprawia o ukrytych w książkach wskazówkach. Można to uznać za wynik chybionego castingu, ale większą odpowiedzialność ponosi scenariusz, który nie pozwala aktorowi pokazać ani krzty charakteru. On musi zmienić się w nieudolną kliszę, bo i opowieść Vanderbilta to po prostu zbiór powidoków lepszych filmów.