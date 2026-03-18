Nie róbcie X-Mena ze Spider-Mana! Boję się Brand New Day

„Spider-Man: Brand New Day” trafi do kin już w lipcu tego roku. Tom Holland powróci w nowym tytule Sony, który ponownie jest częścią Marvel Cinematic Universe, do roli Petera Parkera. Na zwiastun produkcji, która w Polsce zadebiutuje jako „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, czekaliśmy wyjątkowo długo - a teraz dał nam on wiele wskazówek co do tego, jak potoczy się fabuła filmu.

Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy opowieść o poszukiwaniu tożsamości. Poprzednia produkcja o Peterze Parkerze zakończyła się w końcu tym, iż cały świat, na czele z jego bliskimi, zapomniał o nim. Po pierwszym trailerze „Spider-Man: Brand New Day” widać zaś, że bohater nie jest z tym faktem pogodzony i próbuje ponownie nawiązać więź z przyjacielem Nedem i ukochaną MJ.

A o co chodzi z „mutacją” w „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”?

Pierwszy materiał promujący nadchodzący film pokazał nam wiele różnych scen. Z narracji wynika, iż główny bohater w toku filmu będzie się… zmieniał. Z jednym z ujęć budzi się przyczepiony pajęczynami do budynku bez pełnej kontroli nad supermocami, a do tego wygląda, jakby zaczął sam tworzyć organiczną sieć - czego wcześniej nie potrafił. Odwiedza też pewnego wykładowcę, szukając pomocy…

Bruce Banner, bo o nim mowa, nie jest przemieniony w Hulka. Wyjaśnia przy tym, że „jeżeli DNA mutuje, to może być to szalenie niebezpieczne”. Peter z kolei poddawany jest jakimś badaniom, więc możemy rozsądnie założyć, iż to właśnie Parker zorientował się, iż jego ciało zachowuje się w jakiś dziwny sposób i próbuje zrozumieć, o co chodzi. A ja, oglądając te sceny, mam deja vu!

„Spider-Man: Brand New Day” zapowiada się na ekranizację kultowej kreskówki.

Jedną z najlepszych ekranizacji komiksów pozostaje po dziś dzień serial animowany „Spider-Man: The Animated Series”, który wraz z równie świetnym „X-Men: The Animated Series”, które dostało po latach kontynuację w postaci „X-Men ’97”, mogliśmy oglądać w Polsce trzy dekady temu na antenie Fox Kids. Jeden z wątków w tej kreskówce z lat 90. dotyczył tego, iż ciało Petera Parkera zaczęło mutować.

Twórcy animacji poświęcili tej historii kilka odcinków, a w animacji o człowieku-pająku pojawili się gościnnie mutanci, czyli X-Meni (a istotną rolę odgrywał też Punisher, którego w zwiastunie „Brand New Day” również widzimy). Z tego powodu spodziewam się, że w nadchodzącym filmie, tak jak w serialu, chłopak zmieni się w tzw. Man-Spidera z wyrastającymi z tułowia dodatkowymi kończynami.

Oby tylko Marvel nie wpadł na pomysł, by zrobić ze Spider-Mana drugą Ms. Marvel!

Disney, właściciel Marvel Studios, przejął kilka lat temu wytwórnię Fox, która dzierżyła przez dekady prawa do ekranizacji komiksów z serii X-Men. Dzięki temu Kevin Feige w cyklu Marvel Cinematic Universe mógł wreszcie wpleść wątek mutantów. Jednym z jego pomysłów było ogłoszenie, iż Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel jest mutantką, a nie (tylko) przedstawicielką gatunku Inhumans.

Fani nie byli z tego tytułu zbytnio zadowoleni, ale Marvel się z pomysłu nie wycofał; ba, komiksowa wersja tej postaci z Ziemi-616 w ramach retcona również została uznana za posiadaczkę Genu X oraz dołączyła oficjalnie do X-Menów! Z tego powodu obawiam się, że Kevin Feige wpadnie na podobny pomysł w kontekście Spider-Mana, aby włączyć go w kolejną sagą MCU poświęconą właśnie mutantom.

Spider-Man z komiksów oraz animacji mutuje, ale nie jest mutantem.

W kreskówce, która wątek mutacji Spider-Mana poruszyła, podkreślane było, w duchu materiału źródłowego, iż zmiany zachodzące w ciele Parkera nie wynikają to z tego, iż Peter posiada Gen X, tak jak X-Meni. To, że wyrosły mu nowe kończyny, a finalnie zmienił się w potwora, było jedynie efektem mutacji wtórnej w wyniku ugryzienia przez radioaktywnego pająka, a nie mutacji naturalnej.

Mam nadzieję, że Marvel Studios nie będzie tutaj kombinować i wespół z Sony Pictures nie wkurzy teraz fanów. Nie sposób jednak wykluczyć scenariusza, w którym Spider-Man staje się X-Menem, ze względu na fakt, iż właśnie w ten sposób potraktowano już Ms. Marvel, co skutkowało późniejszym retconem w kolejnych komiksach. W końcu Nigdy nie poznaliśmy origin story tej wersji Petera Parkera!

Odpowiedzi na pytania, czy faktycznie Tom Holland przeobrazi się na ekranie w Man-Spidera oraz czy zostanie uznany na tym etapie w MCU za mutanta, dostaniemy na szczęście już niedługo. „Spider-Man: Brand New Day” ma trafić zgodnie z planem na ekrany kin już 31 lipca 2026 r. Ciekawe, czy Marvelowi i Sony uda się utrzymać do tego czasu w tajemnicy, którą postać zagra Sadie Sink.

Piotr Grabiec 18.03.2026 15:35

