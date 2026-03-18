Nie róbcie X-Mena ze Spider-Mana! Boję się Brand New Day

Świeżutki trailer „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” już tu jest i padło w nim jedno słowo, które nie daje mi spokoju. Mam do Marvela jedną prośbę: nie rób drugiej Ms. Marvel, a tym samym X-Mena, ze Spider-Mana. Nie tędy droga do nowej sagi MCU!

Piotr Grabiec
„Spider-Man: Brand New Day” trafi do kin już w lipcu tego roku. Tom Holland powróci w nowym tytule Sony, który ponownie jest częścią Marvel Cinematic Universe, do roli Petera Parkera. Na zwiastun produkcji, która w Polsce zadebiutuje jako „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, czekaliśmy wyjątkowo długo - a teraz dał nam on wiele wskazówek co do tego, jak potoczy się fabuła filmu.

Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy opowieść o poszukiwaniu tożsamości. Poprzednia produkcja o Peterze Parkerze zakończyła się w końcu tym, iż cały świat, na czele z jego bliskimi, zapomniał o nim. Po pierwszym trailerze „Spider-Man: Brand New Day” widać zaś, że bohater nie jest z tym faktem pogodzony i próbuje ponownie nawiązać więź z przyjacielem Nedem i ukochaną MJ.

A o co chodzi z „mutacją” w „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”?

Pierwszy materiał promujący nadchodzący film pokazał nam wiele różnych scen. Z narracji wynika, iż główny bohater w toku filmu będzie się… zmieniał. Z jednym z ujęć budzi się przyczepiony pajęczynami do budynku bez pełnej kontroli nad supermocami, a do tego wygląda, jakby zaczął sam tworzyć organiczną sieć - czego wcześniej nie potrafił. Odwiedza też pewnego wykładowcę, szukając pomocy…

Bruce Banner, bo o nim mowa, nie jest przemieniony w Hulka. Wyjaśnia przy tym, że „jeżeli DNA mutuje, to może być to szalenie niebezpieczne”. Peter z kolei poddawany jest jakimś badaniom, więc możemy rozsądnie założyć, iż to właśnie Parker zorientował się, iż jego ciało zachowuje się w jakiś dziwny sposób i próbuje zrozumieć, o co chodzi. A ja, oglądając te sceny, mam deja vu!

„Spider-Man: Brand New Day” zapowiada się na ekranizację kultowej kreskówki.

Jedną z najlepszych ekranizacji komiksów pozostaje po dziś dzień serial animowany „Spider-Man: The Animated Series”, który wraz z równie świetnym „X-Men: The Animated Series”, które dostało po latach kontynuację w postaci „X-Men ’97”, mogliśmy oglądać w Polsce trzy dekady temu na antenie Fox Kids. Jeden z wątków w tej kreskówce z lat 90. dotyczył tego, iż ciało Petera Parkera zaczęło mutować.

Twórcy animacji poświęcili tej historii kilka odcinków, a w animacji o człowieku-pająku pojawili się gościnnie mutanci, czyli X-Meni (a istotną rolę odgrywał też Punisher, którego w zwiastunie „Brand New Day” również widzimy). Z tego powodu spodziewam się, że w nadchodzącym filmie, tak jak w serialu, chłopak zmieni się w tzw. Man-Spidera z wyrastającymi z tułowia dodatkowymi kończynami.

Oby tylko Marvel nie wpadł na pomysł, by zrobić ze Spider-Mana drugą Ms. Marvel!

Disney, właściciel Marvel Studios, przejął kilka lat temu wytwórnię Fox, która dzierżyła przez dekady prawa do ekranizacji komiksów z serii X-Men. Dzięki temu Kevin Feige w cyklu Marvel Cinematic Universe mógł wreszcie wpleść wątek mutantów. Jednym z jego pomysłów było ogłoszenie, iż Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel jest mutantką, a nie (tylko) przedstawicielką gatunku Inhumans.

Fani nie byli z tego tytułu zbytnio zadowoleni, ale Marvel się z pomysłu nie wycofał; ba, komiksowa wersja tej postaci z Ziemi-616 w ramach retcona również została uznana za posiadaczkę Genu X oraz dołączyła oficjalnie do X-Menów! Z tego powodu obawiam się, że Kevin Feige wpadnie na podobny pomysł w kontekście Spider-Mana, aby włączyć go w kolejną sagą MCU poświęconą właśnie mutantom.

Spider-Man z komiksów oraz animacji mutuje, ale nie jest mutantem.

W kreskówce, która wątek mutacji Spider-Mana poruszyła, podkreślane było, w duchu materiału źródłowego, iż zmiany zachodzące w ciele Parkera nie wynikają to z tego, iż Peter posiada Gen X, tak jak X-Meni. To, że wyrosły mu nowe kończyny, a finalnie zmienił się w potwora, było jedynie efektem mutacji wtórnej w wyniku ugryzienia przez radioaktywnego pająka, a nie mutacji naturalnej.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone Spider-Manowi:

Mam nadzieję, że Marvel Studios nie będzie tutaj kombinować i wespół z Sony Pictures nie wkurzy teraz fanów. Nie sposób jednak wykluczyć scenariusza, w którym Spider-Man staje się X-Menem, ze względu na fakt, iż właśnie w ten sposób potraktowano już Ms. Marvel, co skutkowało późniejszym retconem w kolejnych komiksach. W końcu Nigdy nie poznaliśmy origin story tej wersji Petera Parkera!

Odpowiedzi na pytania, czy faktycznie Tom Holland przeobrazi się na ekranie w Man-Spidera oraz czy zostanie uznany na tym etapie w MCU za mutanta, dostaniemy na szczęście już niedługo. „Spider-Man: Brand New Day” ma trafić zgodnie z planem na ekrany kin już 31 lipca 2026 r. Ciekawe, czy Marvelowi i Sony uda się utrzymać do tego czasu w tajemnicy, którą postać zagra Sadie Sink.

Piotr Grabiec
18.03.2026 15:35
Najnowsze
15:09
Fani Star Wars niemal ją zniszczyli. Po dekadzie terapii jest już inną osobą
Aktualizacja: 2026-03-18T15:09:00+01:00
14:39
Spider-Man: kolejność oglądania filmów i seriali - nie tylko MCU
Aktualizacja: 2026-03-18T14:39:12+01:00
14:08
Niezwyciężony i 5 kluczowych wątków do odświeżenia przed 4. sezonem
Aktualizacja: 2026-03-18T14:08:28+01:00
12:49
Duże zmiany w Milionerach. Będzie nowy typ pytań
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:34+01:00
12:14
Nowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Trzymajcie rajtuzy
Aktualizacja: 2026-03-18T12:14:03+01:00
11:35
Gdyby ten brutalny western wyszedł później, byłby większym hitem od Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-18T11:35:24+01:00
10:51
Ukryte smaczki w zwiastunie Diuny 3. Genialna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-03-18T10:51:13+01:00
10:00
Odetchniecie z ulgą. To jeszcze nie koniec tego uwielbianego science fiction
Aktualizacja: 2026-03-18T10:00:00+01:00
17:57
Użytkownicy wciąż są wściekli, że Prime Video skasowało swoje najlepsze sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-17T17:57:45+01:00
17:23
Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu
Aktualizacja: 2026-03-17T17:23:58+01:00
16:00
Big Arch w Polsce. Cena, składniki i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2026-03-17T16:00:00+01:00
15:43
To najlepszy serial Prime Video. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-17T15:43:10+01:00
15:00
Banksy już nie jest anonimowy. Koniec tajemnicy, czas liczyć kasę
Aktualizacja: 2026-03-17T15:00:00+01:00
14:26
Tim Roth dołączył do Marvela z czystej złośliwości. I to nie jest żart
Aktualizacja: 2026-03-17T14:26:31+01:00
13:18
Kiedy premiera The Madison? To nowy serial ze świata Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-17T13:18:48+01:00
11:44
Twierdzisz, że Oscary nie mają znacznia? Użytkownicy HBO Max uważają inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T11:44:33+01:00
10:14
Pechowy przeciwnik Batmana. Żaden aktor nie chce wziąć tej roli
Aktualizacja: 2026-03-17T10:14:41+01:00
9:13
A jednak będzie 6. sezon Yellowstone. Choć nazywa się inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T09:13:15+01:00
19:45
Czy Miłość i śmierć jest na faktach? Straszliwa zbrodnia
Aktualizacja: 2026-03-16T19:45:00+01:00
16:21
Jedna bitwa po drugiej zgniotła Grzeszników. To była mocna walka
Aktualizacja: 2026-03-16T16:21:00+01:00
