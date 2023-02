Najważniejsze zwiastuny Super Bowl 2023: Strażnicy Galaktyki, Keaton jako Batman, młody Indiana Jones

„Flash” to od lat wyczekiwany solowy film o tytułowym superbohaterze, w którego wciela się Ezra Miller. Obraz inspirowany jest komiksem „Flashpoint” i może mieć ogromne znaczenie dla całego kinowego uniwersum DC - najpewniej okaże się też wprowadzeniem do nowego świata, obecnie kreowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Fani czekają niecierpliwie - głównie dlatego, że to właśnie w tej produkcji Michael Keaton powrócił do roli Batmana! Premiera: 16 czerwca.