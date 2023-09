Wielka promocja z okazji Święta Kina. Te filmy za grosze obejrzysz na dużym ekranie

To romantyczna komedia science fiction. Co to oznacza? Mamy dwójkę bohaterów: on to playboy i nadęty bufon, a ona naciągaczka. Łączy ich to, że obydwoje w niekoniecznie legalny sposób wykorzystują swoje roboty-klony. Wysyłają je na randkę, a one... się w sobie zakochują i uciekają. Szykujcie się na mnóstwo zabawnych sytuacji. Film podobnie jak "Święto ognia" do regularnej dystrybucji wejdzie 6 października, a 30 września można go obejrzeć na pokazach przedpremierowych.



Listę kin biorących udział w akcji, znajdziecie na stronie Święta Kina.