"Barbenheimer" już obejrzany? Oto podobne filmy, które znajdziesz w streamingu

"Barbie" i "Oppenheimer" to filmy diametralne od siebie różne. Fakt, że trafiły do kin tego samego dnia, rozbudził jednak wyobraźnię widzów, których spora część postanowiła obejrzeć oba - jeden po drugim. Być może w przyszłości Hollywood przysporzy nam więcej okazji do tak nieprawdopodobnych (i jednocześnie dobrych) podwójnych seansów, ale na razie musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Na szczęście streaming ma bogatą i różnorodną ofertę, więc bez problemu znajdziemy w nim tytuły, dające się łączyć w podobne zestawy co "Barbenheimer".