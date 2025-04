Tom Hardy po latach wróci do kultowej roli. Dlaczego się na to zdecydował?

Choć chyba wszyscy, którzy widzieli „Tabu” od Stevena Knighta zgadzają się, że jest to naprawdę dobry serial, ostatecznie nie zdobył on zbyt dużej popularności. Wydawało się, że to właśnie w związku z wynikami oglądalności nie doczekaliśmy się kontynuacji, mimo że pierwotne plany zakładały jej realizację. Okazało się jednak, że po latach Tom Hardy wróci do swojej fantastycznej roli. Teraz wyjaśnił, dlaczego się na to zdecydował.