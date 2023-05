Taniec Blanki z Eurowizji jest hitem internetu

Blanka bez dwóch zdań zaskoczyła publiczność. Kiedy po preselekcjach praktycznie nikt nie dawał jej szans na to, by reprezentantka Polski z piosenką "Solo" przeszła do finału, Blanka utarła wszystkim nosa. Jej występ podczas wczorajszego drugiego półfinału okazał się być jednym z lepszych, a tym samym Blanka dostała przepustkę do finału i 13 maja zmierzy się z pozostałymi uczestnikami Eurowizji z 25 krajów.