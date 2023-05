Zajrzałam na profil Donatana i już wiem, że wolałam, jak był specjalistą od ubijania masła

Na pewno piosenka "My Słowianie", z którą Donatan i Cleo pojechali na Eurowizję do Kopenhagi, wywołała ogrom emocji. Zdobyła 14 miejsce w finale i może niektórzy uważają, że nawet i wpadała w ucho i promowała nasze piękne, a jakże kobiety, to jednak klip do piosenki był mocno seksistowski. Bo przecież trzeba pokazać słowiańskie kobiety erotycznie, bo to się sprzeda. W teledysku Donatana modelki wszystkie czynności wykonują bardzo seksualnie, obojętnie, czy jest to ubijanie masła, picie mleka czy zagniatanie ciasta.