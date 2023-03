Co mają wspólnego "Tetris" i komunizm? Wyjaśnia to świetny nowy film szpiegowski

„Tetris” nie jest grą, która prosi się o ekranizację, tak jak „The Last of Us” albo „God of War”. Tak po prawdzie to nawet trudno mi sobie takową wyobrazić, ale Jon S. Baird fabularny film o właśnie takim tytule. Opowiada w nim historię powstania produkcji oraz pokazuje abonentom usługi Apple TV+ sfabularyzowaną wersję wydarzeń, które doprowadziły do tego, iż rosyjski program komputerowy do łączenia ze sobą spadających klocków stał się globalnym fenomenem.