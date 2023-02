Jeśli zobaczysz swojego sobowtóra - uciekaj. Amatorzy na TikToku kręcą świetne mini-horrory

If you see another person that looks identical to you, run away and hide, czyli Jeśli widzisz osobę, która wygląda identycznie, jak ty, uciekaj i schowaj się, to tekst, który powtarza się na krótkich, niepokojących nagraniach. Pochodzi on z analogowego, trzynastoodcinkowego serialu z 2021 roku "The Mandela Catalogue" autorstwa Alexa Kistera. Opublikowany na YouTube odcinek "The Mandela Catalogue Vol. 1" ma formę filmu instruktażowego, ostrzegającego mieszkańców hrabstwa Mandela przed grupą wrogich organizmów "Alternates", które wyglądają niemal identycznie, jak ich ofiary. W jednym z odcinków narrator zaleca, aby powstrzymać się od kontaktu z sobowtórem, gdy włamie się on do domu ofiary, gdyż w niemal każdym przypadku kończy się to samobójstwem, do którego zostaje zmuszona ofiara. Wtedy sobowtór przejmuje jej życie.