"Królowych Życia" już nie ma, a cały czas skrobiemy się z błota, którym nas oblano

Czy nam się to podoba, czy nie (mnie na przykład nie, bo uważam, że "Królowe Życia" nie są programem wartościowym choćby w minimalnym stopniu), wspomniane bohaterki zostaną w szołbizie jeszcze długo. Poza mediami, zagoszczą też w świadomości ludzi. Widzowie TTV kochają ten program, o czym świadczy tak wiele sezonów na przestrzeni ostatnich lat. Po pierwsze dlatego, że jest absolutnie niewymagający. Sceny z życia z różnych sytuacji są przystępne dla ludzi, podobnie jak późniejsze wypowiedzi do kamery, tzw. "setki".



Na fenomen tego programu wpływa też fakt, że kochamy podglądać innych ludzi, niekoniecznie tych zwykłych, ale właśnie tych, którzy są jak "Królowe Życia": głośne, wulgarne, przerysowane. Bohaterki "Królowych" otwarcie mówią o operacjach plastycznych, są bezczelne i śmiało idą po swoje. Pokazują ostentacyjnie, że lubią pławić się w luksusie, choć przecież ich biznesy bywają szemrane, podobnie jak towarzystwo, w którym się obracają.



Są też osoby, dla których ten program stał się pewnego rodzaju guilty pleasure. Oglądały go dla beki, żeby zobaczyć, co tam znów Dagmara czy Julia odwaliły (ewentualnie po to, by podnieść własną samoocenę). Są też osoby, które po prostu lubują się we wszelkiej maści paradokumentach i programach rozrywkowych niskich lotów; dla nich każdy odcinek "Królowych" jest świętością.



Zresztą - przeglądając kolejne publikacje o bohaterkach "Królowych Życia", jedno możemy stwierdzić na pewno: ludzie naprawdę chcą wiedzieć, co u nich słychać; interesują się ich życiem. Dlatego zapotrzebowanie na materiały o Julii, Dagmarze czy Sylwii pozostaje tak duże. Szkoda, bo w przepastnym świecie mediów jest wiele osób, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia, posiadają wiele talentów, ale są też znacznie skromniejsze (dla niektórych: nudniejsze) od Królowych. Nikt jednak o nich nie pisze i nie mówi. Niestety, to jedna z wielu twarzy współczesnej telewizji.