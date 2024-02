Tak wypadł Rick Grimes w nowych odcinkach The Walking Dead

To tutaj po latach nieobecności do uniwersum powraca Andrew Lincoln jako Rick Grimes. Aktor wcielający się w głównego bohatera pierwszych sezonów „The Walking Dead” opuścił go wiele lat temu, ale jego postaci (w przeciwieństwie do komiksowego pierwowzoru!) nie uśmiercono. Inni bohaterowie byli co prawda długo przekonani, że zginął, ale my od początku wiemy, iż go pojmano; na jego poszukiwania ruszyła dopiero po latach jego partnerka, Michonne, a teraz dowiadujemy się, co było dalej.