Takiego Neesona jeszcze nie znaliście. Nowy film z jego udziałem zaskakuje

Tymczasem Doireann McCann (Kerry Condon), członkini IRA, organizuje zamach bombowy, w wyniku którego ginie trójka dzieci. Kobieta i jej towarzysze postanawiają uciec przed wymiarem sprawiedliwości i ukrywają się w wiosce, gdzie zamieszkuje również Murphy. Mimo że były zabójca zmienił tożsamość, a lokalna społeczność jest przekonana, że żyje on ze sprzedaży książek, przeszłość szybko się o niego upomina, kiedy za sprawą brata Doireann zostaje uruchomiona seria zdarzeń, która prowadzi tylko do jednego: rozlewu krwi.



Na początku należy zaznaczyć, że ten film powinien być raczej kategoryzowany jako dramat, aniżeli thriller, co też wcale nie musi być wadą. Powiedziałabym wręcz, że to nawet zaleta, kiedy produkcja jest przeplatana ściskającymi za gardło momentami - pierwsza scena, kiedy Murphy sadzi drzewo na grobie swojej ofiary, a następnie okiem kamery widzimy, że tych roślin jest dużo, dużo więcej, jest mocno. Jedną ze wzruszających scen jest także moment z Doireann i Josie w domu Roberta - nie mogę zdradzić więcej, ale miejcie ją w pamięci, jeśli zdecydujecie się na seans.



A mimo wszystko mam nadzieję, że się zdecydujecie - warto tę produkcję obejrzeć dla genialnej obsady i autentycznych bohaterów. No i trzeba przyznać, że Liam Neeson gra tutaj Finbara Murphy'ego - nie odtwarza swoich wcześniejszych ról, a przynajmniej nie w pełni. Jest coś świeżego w jego kreacji, co sprawia, że na aktora patrzy się zupełnie innym okiem. Podobnie jest z wyśmienitą Kerry Condon w roli Doireen - aktorka, nominowana do Oscara za rolę w filmie "Duchy Inisherin", jest jedną z najjaśniejszych gwiazd w tej produkcji. W nieco irytującego Kevina Lyncha wcielił się natomiast znany z "Gry o tron" Jack Gleeson i wyszło mu to całkiem dobrze.



