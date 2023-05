Za co dostało się Tinie od Woźnickiego? Jednym z głównych zarzutów księdza w stosunku do uwielbianej na całym świecie gwiazdy jest to, że promowała typ kobiety nieczystej oraz nieskromnej. No i oczywiście, jak ona śmiała będąc dojrzałą kobietą, na scenie odsłaniać nogi i występować z młodszymi od siebie mężczyznami. Według Woźnickiego jest to niedopuszczalne.