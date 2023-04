Chcecie więcej filmów w stylu "Na Zachodzie bez zmian"? Wybieramy top 10 filmów wojennych

Mężczyzna przyjeżdża do Wietnamu i dostaje przydział do plutonu, którym dowodzą sierżant Elias i sierżant Barnes. Ich odmienne charaktery będą odzwierciedlać rozdarcie wojska, które bierze udział w wojnie, a Chris szybko odkryje, że najtrudniejsza walka, którą będzie musiał stoczyć, to walka z samym sobą. W rolach głównych Charlie Sheen, Willem Dafoe i Tom Berger.