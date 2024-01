Najczęściej piracone seriale 2023 roku

Na pierwszym miejscu znalazł się serial "The Last of Us", który był hitem minionego roku, jednak nie to jest największym zaskoczeniem. Okazuje się, że prym wśród serwisów streamingowych, z których najchętniej pobierano niektóre produkcje, wiódł Disney+. Za pośrednictwem torrentów oglądano "The Mandalorian", "Lokiego", "Ahsokę" oraz "Tajną inwazję". Zaraz za Disney+ uplasowała się platforma Apple TV+, a szczególnie pozycje "Silos", "Monarch: Dziedzictwo potworów" oraz "Ted Lasso". Wśród nielegalnych tytułów znalazły się również "Tulsa King", dystrybuowany przez SkyShowtime, oraz "Gen V", który można oglądać na Amazon Prime Video.