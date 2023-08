TVN pokaże "Pati" oraz "Szadź 3". Kiedy widzowie zobaczą odcinki premierowe?

"Pati" to tak naprawdę Patrycja cichy, bohaterka "Skazanej", dzieląca celę z Alicją Mazur, graną przez Agatę Kuleszę. Obie kobiety zaprzyjaźniają się, natomiast Pati uczy sędzię, jak przetrwać w tym jakże trudnym świecie zakładu karnego. Zanim główna bohaterka została pozbawiona wolności, nie miała łatwo w życiu, a to wszystko przez nieodpowiedzialną i kompletnie niepoukładaną matkę - Julitę. To właśnie na tytułową bohaterkę spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem: Natalką i Natankiem, ale też matką uwikłaną zarówno w przestępczy świat, jak i narkotyki. Mimo wielu przeciwności losu, Pati nie rezygnuje z walki o swoje marzenia.