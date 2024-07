Najbardziej dochodowe filmy w historii kina. Te filmy zarobiły krocie

Twarz Jamesa Camerona powinna zdobić mema: nie często robię filmy, ale kiedy już... to robię hity. Podkreślmy: w pierwszej czwórce najlepiej zarabiających produkcji wszech czasów, trzy są jego dziełem. Spoglądając na listę, pewnie cicho klnie sobie pod nosem: "gdyby nie te przeklęte dzieciaki od superbohaterów". Swoją wartość zna jednak od dawna. "Titanic" jest niezbitym dowodem na jego butę. Wyobraźcie sobie tylko jaką charyzmą musiał się w latach 90. wykazać, żeby go zrealizować. Hollywood było wtedy w swojej erze sequeli, a on poszedł do wielkiego studia i powiedział, że chce zrobić film, który nie ma na sequel żadnych szans. Włodarze studia pewnie coś tam ponarzekali, ale on nieugięty przekonał ich, żeby wyłożyli na jego projekt 200 mln dol. W zamian dostarczył jeden z najwspanialszych melodramatów w historii kina.