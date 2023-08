Obrzydliwa akcja promocyjna Winiego. Obserwatorzy myśleli, że został pchnięty nożem

Jak nietrudno się domyśleć, w komentarzach pod wpisem zawrzało. Ludzie zwracali uwagę na obrzydliwy sposób promocji, podkreślając, że właśnie tak nakręca się znieczulicę. Komentowano z przekąsem, że w jakiś sposób trzeba było wypromować zapomniany label, a sama reklama to granie na emocjach swoich odbiorców. Winiemu została zarzucona także hipokryzja - jak podaje GlamRap, jeszcze 2 lata temu raper oburzył się, kiedy na ulicy pobito kobietę. Kiedy okazało się, że był to prank youtubera, Wini zbulwersowany groził, że poda autora "żartu" do sądu.