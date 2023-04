Jeśli poprą ustawę, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy. (...). Ja, Wojciech O., znany w internecie jako Aleksander Jabłonowski, chcę ich zabić. A dlaczego nie?! Bo jestem przepełniony radosną nienawiścią i chcę ich śmierci! - mówił patostreamer. To jeszcze nie wszystko, gdyż sąd w Bydgoszczy nałożył na Jaszczura karę 15 tysięcy złotych grzywny za znieważenie posłanki Lewicy - Marceliny Zawiszy.