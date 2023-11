Zapytaliśmy Janinę Bąk, co się stało, że kobiety tak tłumnie poszły na wybory

Gdy zobaczyłam dane dotyczące frekwencji, to miałam po raz pierwszy od bardzo dawna takie poczucie, że może to, co robię i piszę w Internecie, ma sens. Nie zrozum mnie źle: nie uważam, że frekwencja jest wynikiem działań tylko i wyłącznie influencerów i tylko nasza zasługą. Wiem, że była to wspólna ciężka praca organizacji pozarządowych i wielu kampanii profrekwencyjnych. Ale również osób, które zdecydowały się ponieść ten komunikat dalej w świat. W niedzielę miałam faktycznie duże poczucie satysfakcji, że przyniosło to efekt.

mówi.