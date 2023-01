Twórcy Złotych Malin przeginają? Fani Sylvestra Stallone są oburzeni. "Nie mają dla niego litości"

Ich zdaniem członkowie stowarzyszenia Golden Raspberry Award Foundation nie kierują się już grą Sylvestra, a jedynie wrzucają go do listy nominowanych po to, aby swoim nazwiskiem promował antynagrody. Nie mają dla niego litości. Golden Raspberry same stały się maszynką do zarabiania pieniędzy i zasłużyły na Złotą Malinę - napisał jeden z fanów w mediach społecznościowych. Warto podkreślić, że 76-letni aktor od wielu lat jest jednym z ulubionych gwiazd twórców Malin, którzy chętnie przyznają mu antynagrody. Po raz pierwszy został nagrodzony Maliną za rolę w filmie "Kryształ górski". Stallone na przestrzeni lat zebrał zresztą aż dziesięć statuetek. Dodajmy, że w tym roku o anty-Oscary powalczą m.in. twórcy sequela "365 dni", ale też "Blondynki", "Pinokia" i "Jurassic World: Dominion". Zwycięzców poznamy 11 marca.