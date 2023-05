2. sezon „The Last of Us” zaliczy opóźnienie. Wstrzymano casting

Czytaj także: Wy też powinniście kibicować strajkującym scenarzystom. Nawet jeśli będzie was to kosztować ulubiony serial



Jak poinformował Variety, dotyczy to również najgłośniejszego tegorocznego serialu, czyli „The Last of US”. Serwis donosi, że przygotowania do castingu 2. sezonu trwały od początku tygodnia, ale zostały wstrzymane. Prace miały trwać mimo tego, że współtwórca i showrunner serialu Craig Mazin od samego początku brał udział w strajku. Co ciekawe, ekipa castingowa nie pracowała na materiałach pochodzących z samego serialu. Kandydujący do roli aktorzy mieli odczytywać dialogi pochodzące z gry.



Trudno dziwić się pośpiechowi twórców. Serwisy VOD i studia będą za wszelką cenę chciały zminimalizować straty i opóźnienia, które wynikają ze strajku. Te jednak wydają się nieuniknione. „Ofiarami” protestów padł nie tylko uwielbiany „The Last of Us”, ale również inne bardzo głośne tytuły. Netflix musi liczyć się z przesunięciem prac nad „Stranger Things”, a HBO, choć ukończyło prace nad scenariuszem „Rodu Smoka”, to inna produkcja w świecie „Gry o tron”, "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, została na jakiś czas wstrzymana, a swoje wsparcie dla scenarzystów wyraził również sam George R. R. Martin.



