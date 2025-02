AC/DC zagra w Polsce, ale lepiej już jechać za granicę. Polacy wściekli

2025 rok będzie gratką dla melomanów. W tym roku w Polsce pojawią się takie gwiazdy i zespoły jak Limp Bizkit, Twenty One Pilots, Rod Stewart, Billie Eilish, Justin Timberlake, Bryan Adams Iron Maiden czy Ed Sheeran. Do grona artystów dołączy również grupa AC/DC, kultowy zespół hardrockowy, który wystąpi na warszawskim PGE Narodowym w ramach Power Up Tour już 4 lipca - fani nie będą zatem musieli kombinować, by dostać się na inne koncerty w Europie. To, że nie będą musieli, nie oznacza jednak, że ostatecznie nie będą chcieli - ceny biletów na wydarzenie są tak kosmicznie drogie, że bardziej opłacałoby się jechać wycieczkę do Czech czy Berlina.