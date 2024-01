Adele zagra koncerty w Europie. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Aby kupić bilet na koncert Adele, należy najpierw zarejestrować się na stronie internetowej. Rejestracja trwa do poniedziałku, 5.02 do godziny 18:00. Każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma we wtorek, 6 lutego e-mail z linkiem. Przedsprzedaż rozpocznie się w środę, 7 lutego o 10:00. Dystrybutorem biletów jest serwis Ticketmaster, a każdy kupujący będzie mógł nabyć ich maksymalnie 4.



Zdjęcie główne: zrzut ekranu z teledysku do piosenki Adele "I Drink Wine" na YouTube.