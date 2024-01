"Akademia Pana Kleksa" bije rekordy. Wyniki miesiąc po premierze są niesamowite

Mimo że zdania krytyków co do nowego "Kleksa" są mocno podzielone, jak widać publiczność kinowa mocno dopisuje. "Akademia Pana Kleksa" jest uwspółcześnioną wersją klasycznej bajki Jana Brzechwy,. Zainteresuje zarówno młodych widzów, jak i tych starszych, którzy wciąż kojarzą ekranizację z lat 80. Nowa wersja "Kleksa" jest opowieścią pozornie zwyczajnej dziewczynki, Ady Niezgódki. Trafia do tytułowej Akademii, aby poznać świat kreatywności, bajek i wyobraźni. Z pomocą wybitnego i szalonego pedagoga Ambrożego Kleksa, rozwija niesamowite umiejętności, ale też będzie usiłować rozwikłać największą rodzinną tajemnicą.