Alan Moore powiedział, gdzie ma kino superbohaterskie i z czym kojarzy mu się "Powrót Mrocznego Rycerza"

Alan Moore to autor ikonicznych komiksów - "Strażnicy", "V jak Vendetta", "Liga Niezwykłych Dżentelmenów" czy "Batman: Zabójczy żart" to tylko część kultowych tytułów z jego portfolio. Brytyjczyk pożegnał się z branżą już kilka lat temu, od tamtej pory komentując regularnie jej kondycję.

W najnowszym wywiadzie dla "The Telegraph" opowiedział m.in. o zmianie swojego spojrzenia na współczesny komiks, rezygnacji z wystąpień publicznych i kwestiach finansowych.



Rozmawiając o swoich własnych dziełach, które doczekały się ekranizacji, artysta - który od dawna nie zgadza się na umieszczanie swojego nazwiska na planszach otwierających lub zamykających te adaptacje (zresztą: Moore odnosił się krytycznie właściwie do każdej z nich) - wyjawił, że przestał dzielić się tantiemami ze scenarzystami. Przypomnę, że do tej pory rozdzielał swoje filmowe i telewizyjne honoraria między filmowych scenarzystów i innych twórców. Od wielu lat ma jednak żal do DC, co łączy się zresztą z krytycznym stosunkiem względem kina komiksowego.