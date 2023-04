Anna Dymna w prequelu kultowej komedii "Sami swoi". Wcieli się w zupełnie inną postać

"Sami swoi" to film z 1967 roku, pamiętany przez kolejne pokolenia. Zresztą do tej pory obraz Sylwestra Chęcińskiego bardzo chętnie emitowany jest przez Telewizję Polską. Fabuła "Samych swoich" skupia się na życiu dwóch skłóconych ze sobą rodzin: Pawlaków i Karguli, których deportowano z Kresów Wschodnich na tak zwane Ziemie Odzyskane. Sympatia widzów powędrowała oczywiście do odtwórców ról ojców obu rodzin: Kazimierza (Wacław Kowalski), ale też Władysława (Władysław Hańcza).