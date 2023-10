Antek Królikowski odpowie przed sądem. Właśnie rusza proces

Warto dodać, że prokuratura złożyła wniosek do sądu w maju tego roku. Z kolei 5 października rusza proces i prowadzony będzie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. Po tej aferze Królikowski wydał oświadczenie, przyznając się do posiadania i spożycia medycznej marihuany, jednocześnie prosząc media o to, aby nie zasłaniały wizerunku aktora czarnym paskiem oraz nie nazywały go Antonim K.