Chociaż na "Batgirl" poszło 90 mln dolarów, dla Davida Zaslava bardziej opłacalne od wypuszczenia filmu okazało się odłożenie go na półkę, aby móc odpisać produkcję od podatku. Kontrowersje związane ze skasowaniem tytułu nie milkną, bo twórcy wciąż mają nadzieję na zaprezentowanie go widzom. Do tego jedna ze statystek postanowiła teraz domagać się odszkodowania za obrażenia, jakie poniosła podczas wypadku na planie.



Podczas realizacji skasowanej "Batgirl" Cristina Stanovic niemal zginęła, gdy wjechał w nią rozpędzony motocykl z kamerą. Jak sama przyznaje na łamach The Sun, właściwie to byłoby "łatwiej" gdyby umarła, gdyż po wypadku musiała przejść szereg operacji, które pozostawiły po sobie widoczne blizny. Podczas zdarzenia nie tylko doznała obrażeń głowy, ale doszło też do złamania uda, piszczela, biodra, miednicy i kciuka.



