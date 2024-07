Ozzy Osbourne atakuje Britney Spears za taniec na Instagramie, jakby on sam był święty

O tym, że od dłuższego czasu na instagramowym profilu Britney Spears dzieją się rzeczy co najmniej niepokojące, wie już chyba każdy - nawet jeśli jakimś cudem algorytm nie podsunął wam ani jednego jej nagrania, to mogliście przeczytać o nich w mediach. Dziennikarze regularnie komentują coraz to dziwniejsze zachowania piosenkarki w mediach społecznościowych. Wreszcie do tematu odniósł się, uwaga, sam Ozzy Osbourne, który, przypomnę, nie należy do osób zanadto obytych w świecie gwiazd. Rzecz w tym, że komentarz w tej formie - biorąc pod uwagę, że to właśnie on jest jego autorem - brzmi dość ironicznie.