Twórca serialu Cartoon Network aresztowany. Grozi mu do 5 lat więzienia

Mimo że Carozza w ostatnim czasie pracował również przy projekcie "The Fairly OddParents: A New Wish" (tytuł z serii "Wróżkowie chrzestni") czy "Spongebob: Na suchym lądzie", zasłynął dzięki "Magicznym magiimieczom". Serial początkowo nie był przeznaczony do emisji w formie produkcji odcinkowej - początkowo był dostępny wyłącznie w internecie. W 2016 r. Cartoon Network postanowił emitować 90-odcinkową produkcję w swojej stacji aż do 2018 r.