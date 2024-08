Kamil Labudda, który w sieci znany jest pod pseudonimem Budda, to youtuber znany jest z rozmachu, jeśli chodzi o organizowane przez niego akcje. Twórca zdążył do tej pory zatankować widzom auta za 90 tys. zł, wesprzeć WOŚP, wrzucając do puszki 100 tys. zł, pomóc bezdomnemu, który na start otrzymał od niego 3 tys. zł czy zorganizować dwie loterie, w której rozdał widzom 14 samochodów (m.in. Toyotę Suprę z podpisem Hana Lue z "Szybkich i wściekłych", Audi RS6 C8, BMW M3 Touring czy Mercedesa A 45 S AMG).