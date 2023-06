Ta czarna komedia zrobi wam długi weekend. Poczujecie się po niej dobrze, a nawet źle

W miłości jak na wojnie, trzeba ostrożnie dobierać swoje bitwy. Szczególnie gdy żadne z partnerów nie potrafi przegrywać. Signe i Thomas uciekają z restauracji bez płacenia rachunku i udają się na spotkanie z przyjaciółmi. Tam jednak to on okazuje się królem imprezy. Wszyscy mówią o nim i do niego, a ona biedna nie wie, co ze sobą zrobić. Próbuje więc wstrzelić się w rozmowę, przemycić jakiś wątek na swój temat, zwrócić na siebie uwagę. Już wtedy widać, drążącą ją zazdrość. Jak szybko się dowiemy, żeby nie cofnie się przed niczym, aby to na niej skupiała się uwaga całego świata. Będzie kłamać i zmyślać, aż w końcu, gdy jej chłopak artysta osiągnie spektakularny sukces, sięgnie po bardziej drastyczne środki. Takie medyczne.



"Chora na siebie" mogłaby być kolejną komedią romantyczną, w której poprzez pryzmat jednej pary, twórcy przedstawiają nam wojnę płci, nabijając się ze stereotypów. Tak się jednak nie dzieje, bo Kristoffera Borgli interesuje parcie na szkło, chęć zdobycia sławy za wszelką cenę. Rywalizacja kobiety z mężczyzną szybko wychodzi poza związek, a reżyser i scenarzysta w jednej osobie podlewa swoją fabułę sosem czarnego jak smoła skandynawskiego humoru.



