Co oglądają bohaterowie? Seriale w serialach to setki fikcyjnych tytułów

Seriale w serialach są bardzo często produkcjami niskiej jakości, rzecz jasna zamierzenie. To element autoironii, krytyki telewizji, podkreślenia sytuacji czy kondycji emocjonalnej postaci, ba, czasem wręcz wyraźna analogia do głównej opowieści (element metakomentarza: "Stab" w "Krzyku"). Kiedy indziej: jednorazowy gag lub zapowiedź nadchodzącej katastrofy. Mrugnięcie okiem i sposób na sekretną komunikację twórców z widzami. Reakcja na krytykę i ocena danego aspektu popkultury czy przemysłu filmowo-telewizyjnego. I tak dalej.



Najczęstsze typy seriali w serialach? Zazwyczaj wyróżnia się cztery: taki, w którego powstawanie są zaangażowani bohaterowie; taki, którego bohaterowie są fanami lub po prostu oglądają go okazjonalnie; tzw. show-in-a-show jako punkt fabularny oraz show, który może łączyć powyższe odmiany, ale przy okazji jest fabularnie bardzo zbliżony do prawdziwego serialu, w którym gości.



Powyższe typy często się ze sobą mieszają. Czasami widzimy ich urywki, czasem całe sceny; zazwyczaj w tle, ale zdarza się, że prawdziwy serial pokazuje je jako pełne, fullscreenowe sekwencje, gdy jest to akurat potrzebne historii. Zdarza się też, że fikcja staje się rzeczywistością: film "Maczeta" Roberta Rodrigueza powstał przecież na podstawie początkowo fałszywego trailera między dwiema częściami "Grindhouse'ów".



Jak wspominałem, podobne przykłady liczymy w setkach. Poniżej podrzucę kilka pierwszych z brzegu.