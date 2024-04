Czy będzie "Luther 2"? Idris Elba rozwiewa wątpliwości

Z raportu "Netflix Engagement Report", który pojawił się pod koniec grudnia minionego roku, wynika, że film "Luther: Zmrok" był oglądany przez około 209,7 mln godzin, co czyni go drugim najczęściej oglądanym thrillerem zaraz po "Matce" z Jennifer Lopez w roli głównej. Działa to na korzyść potencjalnego sequelu, tym bardziej, że sam Idris Elba wyraża chęć, by wrócić do swojej roli: