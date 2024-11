Disney+: nowości w 2025 roku. Premiery serwisu to petarda

Na nowości w tym roku zdecydowanie nie mogliśmy narzekać, szczególnie jeśli chodzi o Disney+. W tym roku na platformie pojawiły się takie hity jak "Szogun", który zgarnął 18 statuetek Emmy, "To zawsze Agatha" prosto z MCU, "Echo" czy "X-Men '97". Wśród produkcji, które cieszyły się w 2024 roku popularnością i uznaniem widzów z pewnością należy wymienić również modowy serial dokumentalny "In Vogue: Lata 90.", 2. sezon "Nadzwyczajnej" i 3. sezon "The Bear". Co Disney+ przygotował dla subskrybentów na 2025 rok? Platforma zapowiedziała najważniejsze nowości.