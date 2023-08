"Diuna 2" nie trafi do kin w tym roku. Największe filmowe hity zaliczą gigantyczne opóźnienia

To nie jest dobry czas na bycie miłośnikiem kina - w nadchodzącym okresie możemy spodziewać się pustek w repertuarach i niedoboru nowości w bibliotekach serwisów streamingowych. Dziś w nocy dowiedzieliśmy się, że Warner Bros. przesunęło daty premier dużych, wyczekiwanych filmów - obsuwę zaliczą "Diuna 2" (z 1 listopada 2023 na 15 marca 2024), "Lord of the Rings: War of the Rohirrim" (z 12 kwietnia na 12 grudnia 2024) i "Godzilla x Kong: The New Empire" (z 14 marca na 12 kwietnia 2024 r).



U podłoża tych niewesołych wieści leżą, rzecz jasna, trwające od kilku miesięcy protesty w Hollywood. Jak na razie ani Warner Bros., ani inne duże studia nie wyraziły chęci, by przystąpić do negocjacji ze strajkującymi właśnie związkami zawodowymi aktorów i scenarzystów.



Czytaj także: