Znana raperka pocisnęła swoim największym fanom: „Odłóż telefon i znajdź pracę”

Nie spodobało się to fanom raperki, którzy gorzko zaczęli komentować jej ostatnie zdjęcie na Instagramie. Zwrócili oni uwagę na to, że jej podejście do fanów jest bardzo słabe i że artystka "traktuje ich jak gówno". "Nigdy nie bądź przeciwko swoim ludziom" - pisali inni, podkreślając, że to tylko dzięki fanom, którzy wspierają Doję, raperka może kreować się na taką, jaka właśnie jest.



Nieprzychylne komentarze na Instagramie nie były jednak jedynym skutkiem burzy, którą wywołała artystka. Okazało się, że założyciele jej fanowskich kont na Twitterze zaczęli także masowo dezaktywować swoje konta po tym, gdy Doja ostro skrytykowała to, jak siebie nazywają.