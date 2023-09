"Duchy w Wenecji" to naprawdę solidny kryminał. To nie tylko najlepsza część serii 

Kenneth Branagh i Michael Green połączyli siły po raz trzeci, by zaproponować widzom kolejną już adaptację przygód Herkulesa Poirota w interpretacji pierwszego z wymienionych artystów, który pełni tu funkcję reżysera i odtwórcy głównej roli. „Duchy w Wenecji” różnią się jednak od poprzednich odsłon nieco większą „swobodą” w przeniesieniu prozy na ekran i ingerencji w materiał źródłowy - tym razem zdecydowana większość scenariusza to koncept stworzony na potrzeby filmu. I o ile w wielu przypadkach odważniejsze modyfikacje skutkują obniżeniem jakości fabuły, o tyle w tym przypadku twórcza odwaga przyniosła imponujący efekt: najlepszy film z serii. Solidny kryminał, któremu odstępstwa powinni wybaczyć nawet najbardziej ortodoksyjni fani pani Agathy Christie.



II wojna światowa dobiegła końca. Herkules Poirot przeszedł na emeryturę, spędzając wczesną jesień swojego życia w Wenecji. W wigilię Wszystkich Świętych detektyw - namówiony do tego przez pewną pisarkę, która przypisuje sobie zasługi w spopularyzowaniu nazwiska mistrza dedukcji - bierze udział w spirytystycznym seansie, który zorganizowano w starym, podupadłym pałacu. Nie mogło być inaczej: wkrótce jeden z uczestników zostaje zamordowany, a Poirot bierze sprawy w swoje ręce. Jak widać, już to krótkie streszczenie uwzględnia sporo różnic względem powieści „Wigilia Wszystkich Świętych”.