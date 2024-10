Nowa „Dyplomatka” trzyma fason. To wciąż produkcja dynamiczna, angażująca, doskonale balansująca klasyczny dramat biurokratyczny z ostrym i błyskotliwym komentarzem społecznym. Całość, co może zaskakiwać, dopełniona jest dowcipnymi dialogami oraz wiarygodnymi wątkami pobocznymi, które uwiarygodniają charaktery i motywacje bohaterów. W ogóle postacie w "Dyplomatce" to kompletne, nakreślone z pomysłem charaktery, dalekie od gatunkowych stereotypów. Twórcy zadbali, by każda z nich była unikalna i złożona. Serial lubi wykręcać oczekiwane tropy - jeśli zatem komukolwiek się zdawało, że wie, czego spodziewać się po głównej bohaterce, z pewnością się zdziwi.



2. sezon wymaga od widza nieco większego skupienia. Narracja się zacieśnia, scenariusz jest bardzo precyzyjny i pełen istotnych szczegółów; za każdym razem nagradza uwagę widza nowymi odkryciami, jednocześnie pozostawiając sobie odpowiednią dawkę nieprzejrzanej tajemnicy, która ma sprawić, że będziemy chcieli więcej. I chcemy.