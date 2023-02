W kolejnym sezonie "Sex Education" zabraknie jednej z głównych postaci. Aktorka potwierdziła, że odchodzi

"Sex Education" to produkcja serwisu Netflix, która zadebiutowała w 2019 roku. Serial, poruszający problemy nastolatków związane z dojrzewaniem, seksualnością, miłosnymi rozterkami i przełamujący tematy tabu, stał się hitem. Głównym bohaterem jest szesnastoletni Otis, który, chcąc nie chcąc, styka się z wiedzą z zakresu seksuologii, gdyż tym właśnie zawodowo zajmuje się jego matka Jean, co wykorzystuje, by pomóc w tej kwestii swoim rówieśnikom i rówieśniczkom. W całym przedsięwzięciu bierze udział również Maeve, w której skrycie podkochuje się Otis.