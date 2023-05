Kto wygra Eurowizję? Ci wykonawcy są faworytami imprezy

Na faworytkę 67. finału Eurowizji typowana jest również reprezentantka Francji, państwo tzw. Wielkiej Piątki, gdzie automatycznie przeszła do finału. La Zarra zaprezentowała się w drugim, czwartkowym półfinale Eurowizji. Naprawę nazywa się Fatima-Zahra Hafdi i jest kanadyjską piosenkarką o marokańskim pochodzeniu, mieszkającą we Francji. Głośno było o niej już kilka lat temu, gdy wydała swój debiutancki singiel "Printemps blanc" razem z francuskim raperem Niro. Wielkim hitem okazał się jej utwór "Tu t'en iras" z 2021 roku, który szybko pokrył się platyną. Sama wokalistka otrzymała nominację do prestiżowych NRJ Music Awards.