Eva Longoria w biżuterii polskiej marki. Postawiła na kolczyki i pierścionek znanego brandu

Już kilka lat temu głośno było o tym, iż Longoria planuje wyreżyserować film "Flamin' Hot". To biograficzna historia o Richardzie Montanezie, który wymyślił i stworzył ostry smak chrupków Cheetos. Richard Montanez dorastał w rodzinie imigrantów i pracował jako dozorca w firmie Frito-Lay kiedy wpadł na pomysł nowego smaku chipsów, tytułowego Flamin' Hot. Udało mu się go stworzyć w inspiracji najlepszymi smakami, jakie znał ze swojej społeczności, a efekt jego pracy nie stracił na popularności aż do dziś. Chciałam jak najlepiej wykorzystać szansę, jaką dostałam. Takie historie nie zdarzają się codziennie. Pomyślałam, że muszę to opowiedzieć. 'Od pucybuta do milionera' - poruszamy tu temat przegranej, pokonywania przeciwności losu - mówiła jakiś czas temu Eva Longoria.