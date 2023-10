Uczestniczka "Rolnik szuka żony" to piosenkarka. Brała udział w "Mam talent" i "Szansie na sukces"

Większość wielbicieli programu "Rolnik szuka żony" dość przychylnie podeszła do jej randki z Waldemarem, podkreślając, że pasują do siebie. Byli jednak tacy, którzy w dość sceptycznych słowach wypowiadali się o ich znajomości, zarzucając uczestniczce, że chce się promować jako piosenkarka, kosztem Waldemara. Ewa chce się jedynie promować jako piosenkarka, szkoda, że cudzym kosztem, bo Waldek w nią wpatrzony; Ten się uparł na tę Ewkę, jakoś nie pasują mi do siebie - piszą internauci na instagramowym profilu.



Potencjalny wybranek Ewy, Waldemar, ukończył szkołę związaną z turystyką oraz hotelarstwem. Przez kilka lat był w związku małżeńskim, lecz małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Z byłą żoną Waldemar dzieli się opieką nad siedmioletnim synem. Mężczyzna w swoim gospodarstwie zajmuje się przede wszystkim hodowlą zwierząt, gdzie posiada kilkanaście krów. Na razie ciężko stwierdzić, jak potoczy się ta relacja - nowy sezon "Rolnika" dopiero co się rozpoczął.