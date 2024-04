Plus, co podpowiada mi akurat żona, „Fallout Shelter" ma to do siebie, że dobrze przyjmie się u osób, które nie lubią grać przeciwko sobie. Można oczywiście sprytnie blokować niektóre posunięcia (poziomy zasobów, koszt pomieszczeń, etc. zawsze są widoczne dla wszystkich), ale nie trzeba tego robić. Można grać równolegle i czerpać z tego sporo frajdy. Ale jak ktoś chce być złośliwy i krzyżować plany innym, to oczywiście też może.